Ceyhun Kazancı: “Başkanımız detaylı bir bilgilendirme yapacak”

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında DG Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Son derece kritik bir müsabakaydı”

Önemli bir galibiyete imza attıkların dile getiren Kazancı, “Milli aradan önce son derece kritik bir müsabakaydı. Son iki lig maçımızda puan kaybetmiştik malum. Çok eksiğimiz var son dönemlerde. Bugün Vida döndü sahalara tekrar. Diğerleri de yavaş yavaş kadromuza dahil olacaklar. Milli araya girerken böylesine önemli bir galibiyet almak bizler için çok kritikti. İnşallah milli aradan sonra herhangi bir eksiğimiz olmadan, bildiğiniz gibi zor bir periyoda gireceğiz, Başakşehir maçıyla başlayan ve Şampiyonlar Ligi maçlarıyla devam eden. Dolayısıyla bu kritik periyoda eksiksiz girmek amacımızdı. 3 puan da aldığımız için son derece mutluyuz” ifadelerini kullandı.

“Hakem hatalarıyla ilgili başkanımız bilgilendirme yapacak”

İlerleyen günlerde Başkan Ahmet Nur Çebi'nin hakem hatalarıyla ilgili bir değerlendirme yapacağını belirten Ceyhun Kazancı, “Hakem performanslarıyla alakalı genel anlamda başkanımızın Ajax maçından önce yapmış olduğu röportajda vermiş olduğu kısa bir bilgi var. Bu milli arada başkanımız bu konuyla ilgili detaylı bir bilgilendirme yapacak zaten. Sadece bu maç özelinde değil, lig başından itibaren olan bir takım hatalarla alakalı bazı açıklamaları olacak. Bugün de taraftarlarımız gördü zaten. Çok fazla yorum yapmaya bence gerek yok şu anda. Daha detaylı şekilde başkanımız bu konuda değerlendirme yapacak ama tabii ki bizler de mutlu değiliz. Bugün maalesef bizi çok mutlu eden bir performans olmadı” şeklinde konuştu.

Sakatların durumu

Sakatlıkları devam eden birçok oyuncunun milli takımlarına gidemeyeceğini sözlerine ekleyen siyah-beyazlı yönetici, “Vida geri döndü, o gider. Onun dışında Ghezzal'ın gitmeyeceğini söyleyebilirim. Larin, onların 3 maçı var, 2'sine gitmeyecek, son maça bakacağız. Muhtemelen o da gitmez. Çok uzun bir yol. Atiba gidecek, onun dışında zaten herkes iyileşti gibi bir şey. 1 hafta içerisinde neredeyse hiç sakatımız kalmaz. Nkodou'nun durumu belki milli takım arasının çok kısa bir ötesine geçebilir. Onun dışında bütün sakatlarımızın iyileşeceğini tahmin ediyoruz” diye konuştu.

Uygar Aydın - Ozan Buğra Koşar