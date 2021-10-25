Ceyhun Kazancı: 'Bu galibiyet bizi daha da kenetleyecek'

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı sahasında 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Önemli bir galibiyet kazandık”

‘Kritik bir periyotta önemli bir galibiyet kazandık' diyerek sözlerine başlayan Kazancı, “Galatasaray gibi güçlü ve şampiyonluk yolundaki rakiplerimizden birine karşı bu galibiyeti almak çok kritikti. Son derece zor bir fikstürden geçiyoruz. Kritik bu galibiyet bizi daha da kenetleyecek ve şampiyonluk yolunda takımımıza ciddi bir enerji katacaktır. O yüzden son derece memnunuz” ifadelerini kullandı.

“Takımda çok iyi bir arkadaşlık var”

Josef ile Vida arasında yaşanan kısa süreli gerginliğe de değinen Ceyhun Kazancı, “Takımda çok iyi bir arkadaşlık var. Vida kaptanlarımızdan malum, Josef de aynı şekilde. Maç içerisinde kazanma hırsıyla böylesine tartışmalar ufak tefek olabilir. Ancak soyunma odasına hiçbir sıkıntı yok. Dışarıdan görüntü sanki bir tartışma olduğu gibi ama maç içerisinde bu tarz tartışmalar aslında bakarsanız oluyor. O nedenle de çok fazla büyütülecek bir şey yok. Tekrar etmek lazım; takımda gerçekten arkadaşlık çok iyi. Dolayısıyla maç içerisinde hırs nedeniyle bu tarz tartışmaları doğal karşılamak lazım” şeklinde konuştu.

“Zor bir periyottayız”

Zorlu bir fikstürden geçtiklerinin altını çizen siyah-beyazlı yönetici, “Ne tek maç kaybedince düşüş oluyor, ne de tek maç kazanınca çok ciddi bir çıkış oluyor. Ancak böylesine iki maç üst üste kaybettikten sonra bir galibiyet yakalamak tabii ki takıma enerji katması anlamında çok önemliydi. Şimdi önümüzdeki Hatayspor maçına hazırlanıyoruz. Tabii zor bir periyottayız. Hatay, daha sonra arada Sporting Lizbon maçı var, uzun bir seyahat. Dönüşte de hemen Trabzonspor ile oynayacağız. Ancak inanıyorum ki takımımızın kalitesi zaten bu maçların altından kalkabilecek seviyede. Dolayısıyla o maçlara etkisinin çok iyi olacağını düşünüyorum bu derbi galibiyetinin” diye konuştu.

Uygar Aydın - Ozan Buğra Koşar

