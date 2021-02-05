Ceylan hemşire davasında sanık Nazir Ilgın'a 14 yıl hapis

Beşiktaş'ta 6 Haziran'da eski sevgilisi Ceylan G.'ye şiddet uygulayan Nazir Ilgın yakalanarak gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Serbest kaldıktan 2 gün sonra yine hemşire olan eski sevgilisi Ceylan G.'nin önünü kesip bıçakla saldıran Nazir Ilgın bu kez tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepki gösterdiği olaya ilişkin davada geçtiğimiz celse mütalaa açıklanmış ve sanığın ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar cezalandırılması talep edilmişti.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Nazir Ilgın ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mütalaaya karşı beyanda bulunan müşteki avukatı "Sanık tasarlayarak ve planlayarak eylemi gerçekleşmiştir. Sanık canavarca hisle eylemi gerçekleştirmiştir. Cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

“Ben kan görüp bayılan bir insanım”

Sanık Nazir Ilgın ise olayın istemeyerek gerçekleştiğini söyleyerek, "Ben kan görüp bayılan bir insanım. Hayatım boyunca hiçbir şiddet olayına karışmadım. 3 yıllık kız arkadaşımla evlilik hayali kurarken aldatıldım. Ben tasarlayarak böyle bir eylemi gerçekleştirmedim. Bana küfürler etti beni kullandı. Benim yapmış olduğum eylem kıskançlık ya da saplantılı olma durumundan değildi. Olayın yaralamadan ibaret olduğunu düşünüyorum. Ben hastane masraflarını da karşılamak istedim, uzlaşmak istedim" şeklinde savunma yaptı.

“Müvekkilim cani değil”

Sanık avukatı ise müvekkilinin kastının yaralama olduğunu söyleyerek "Müvekkilim gözü dönmüş bir cani değil. Eylemi tahrik altında işlediğini düşünüyoruz. Yaralamadan ceza almasını istiyoruz. Eylemi tahrik altında işlediğini düşünüyoruz" şeklinde beyanda bulundu.

Son sözü sorulan sanık Nazir Ilgın olaydan dolayı çok pişman olduğunu ve istemeyerek böyle bir şey yaptığını söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme sanığın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

Melike İnal

