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Ceylin pembe tokasına kavuştu

Ceylin pembe tokasına kavuştu
Ceylin pembe tokasına kavuştu

İzmir'de alopesi universalis hastalığı nedeniyle saç, kirpik ve kaşları olmayan 7 yaşındaki Ceylin Ar, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi Tıbbi Estetik ve Kozmetoloji Biriminde ilk kez kendisine uygulanan tedavi ile saçlarına kavuştu. En büyük hayalinin pembe toka takmak olduğunu söyleyen minik Ceylin'in pembe tokasını birim sorumlusu Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu ve hemşire Emine Aydoğan taktı.

Alopesi universalis hastalığı nedeniyle saç, kirpik ve kaşları dökülen 7 yaşındaki Ceylin Ar, DEÜ Hastanesi Tıbbi Estetik ve Kozmetoloji Biriminin ilk hastası olarak yaklaşık bir yıl önce tedaviye başladı. Tam 6 ay boyunca tek bir saç telinin çıkması için sabırla bekleyen minik Ceylin, tedavi sürerken en büyük hayalinin pembe toka takmak olduğunu söyledi. Anasınıfını kafasına bere takarak geçiren Ceylin, saçları uzamış bir şekilde ilkokula başlamanın mutluluğunu yaşıyor. DEÜ Tıbbi Estetik ve Kozmetoloji Birimi sorumlusu Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu ve hemşire Emine Aydoğan da sağlık kontrollerini aksatmayan Ceylin'e pembe toka sürprizi yaptı.

Ceren Atmaca Özden - Sinan Yeniçeri
 

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