Çeyrek asrı aşkın ekilmeyen tarım arazileri ekonomiye kazandırılacak

Bayburt'a 35 kilometre uzaklıkta bulunan Taht köyünün yüksek kesimlerinde bulunan boş araziler, ekilmek üzere traktörlerle sürüldü. 2 bin 400 rakımlı tepelerdeki tarım arazilerine buğday ekilerek boş bırakılan arazilerden gelir elde edilecek. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gölbaşı Taht Derneği ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğiyle atıl konumdaki araziler üzerinde çalışmalar başladı. Bin 200 dekarlık alanda sürüm çalışmalarının yapılmasının ardından toprak, ekim ayında buğdayla buluşturulacak.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, gerçekleştirilen sürüm çalışması hakkında bilgi verdi. Ersen, boş bırakılmış tarım arazilerini üretime kazandıracaklarını söyleyerek, “Cumhurbaşkanımız ve bakanlığımızın talimatları doğrultusunda ilimizde ekilemeyen tarım arazileri oranını düşürmek adına Gölbaşı Taht Derneği ve Kalkınma Kooperatifi ile işbirliği içinde yaklaşık 35 yıldır ekilmeyen tarım arazilerini üretime kazandırma çalışması içerisindeyiz. Köyümüzdeki bin 200 dekarlık alanda sürüm işlemi yapıldı. Sonbahar itibariyle ekmeklik buğday ekilerek, üretime kazandırılmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

"Haydi Tarlaya"

Bayburt'ta atıl durumda olan arazilerin tamamını ekmek, ekilmemiş arazi bırakmamak adına tüm vatandaşlara 'Haydi Tarlaya' diyerek çağrıda bulunan Bayburt Akçakuzu, Taht, Yerlice köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Bekir Çetin sivil toplum örgütleri ile çalışma yaptıklarını belirterek, "Bayburt'ta atıl konumdaki arazilerin ekonomiye kazandırılması ve ekilmesi için sivil toplum örgütlerimizle bir çalışma yapıyoruz. Gölbaşı Taht Derneği Başkanı arkadaşımız bizimle irtibata geçti, Tarım il müdürlüğümüzün koordinatörlüğüyle burada bin 200 dönüm, 2 bin 400 rakımlı arazide sürüm çalışması yapılıyor. Buradaki amaç, miras yoluyla parçalanıp, ekonomik niteliğini, büyüklüğünü yitirmiş olan arazileri ekonomiye kazandırmak ve ekilmemiş arazi bırakmamak. Buradan bütün köylülerimize, dernek başkanlarımıza 'Haydi Tarlaya' diyoruz, onları aynı şekilde bu çalışmaya dahil etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Bunun yanı sıra Taht Köyü Gölbaşı Dernek Başkanı Fatih Demirhan ise tarla sahipleriyle birer birer görüşerek, yerlerini işleme kararıyla yola çıktıklarını vurgulayarak köyde bulunan herkesten tam destek aldıklarını dile getirdi. Ekim ayında buğdayı toprakla buluşturacaklarını ifade eden Demirhan, bugün gerçekleşen tarla sürüm işleminin hayırlı olması temennisinde bulunarak, projede emeği geçen ve kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Öznur Demir

