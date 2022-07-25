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Ceza konserinde yumruklar havada uçuştu

Ceza konserinde yumruklar havada uçuştu
Ceza konserinde yumruklar havada uçuştu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen Ceza konserinde alkollü gençler kavga etti. Bir hayranı da Ceza’ya sarılabilmek için kendisini sahneye attı.

Ceza konserinde yumruklar havada uçuştu - Tıkla İzle

Ünlü rap sanatçı Ceza, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde konser verdi. Mevlana Pazar Yeri'nde düzenlenen konsere on binlerce müziksever katıldı. Konser sırasında alkollü oldukları öğrenilen gençler arasında tartışma çıktı. Daha da büyüyen tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlileri gençleri ayırabilmek için yoğun çaba sarf etti. Bu sırada sahnede yer alan Ceza da, kavga eden şahıslardan sakinleşmelerini istedi. Bir hayranı ise ünlü sanatçıya sarılabilmek için kendisini sahneye attı. Ceza'nın yanına kadar giden şahıs, görevliler tarafından sahneden indirildi.

Mustafa Uslu
 

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