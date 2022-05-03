Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden “Hasta tutukluya ölüm tehdidi” haberlerine yalanlama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından, bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan ”Hasta tutuklu Naif İşçi'ye ölüm tehdidi” başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, “Yapılan incelemeler neticesinde; adı geçenin Ahlat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak barındırıldığı, habere konu olan durumun başka bir hükümlü ile arasında geçen bir olaya dayandığı ve iki hükümlü hakkında da adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı, hükümlülere ‘Kurumda korku, kaygı veya panik oluşturabilecek biçimde söz söylemek veya davranışta bulunmak' suçundan disiplin cezası verildiği anlaşılmıştır” denildi.

Açıklamanın devamında, “Öte yandan; kurumumuz tarafından yapılan idari soruşturma sırasında adı geçen vermiş olduğu savunmasında herhangi bir kişiden şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, kurum personeli hakkında da şikayeti bulunmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu haberler tamamen çarpıtmalardan ve gerçek dışı iddialardan oluşmaktadır ve kurum uygulamalarıyla kesinlikle bağdaşmamaktadır. Gerçeklikten uzak ve kurumlarımıza yönelik olumsuz algı oluşturmayı amaçlayan bu tür iddialara itibar edilmemelidir” ifadelerine yer verildi.

Oğuzhan Halil Özbek