Ceza yazılan araçtaki yolcudan polise tepki

2012 yılından bu yana zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulaması 1 Aralık tarihinden itibaren Türkiye genelinde şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için başladı. Kış lastiği takma uygulamasının başlamasıyla birlikte ekipler de denetimlerine başladı. İnegöl Bölge Trafik İstasyonu Amirliği ekipleri, Bursa-Ankara yolunda kış lastiği uygulaması yaptı. Yapılan denetimlerde özellikle yolcu taşımacılığı yapan otobüsler, tırlar, kamyonlar ve ticari araçlar durduruldu. Uygulamada durdurulan ve ruhsatta ticari kamyonet olan geçen aracın lastiklerini kontrol eden ekipler, araçta kış lastiği yerine 4 mevsim lastiğinin olduğunu gördü. Bunun üzerine trafik ekipleri, sürücüye 625 TL cezai işlem uygulayarak kış lastiği takması konusunda uyardı. Sürücünün yanında bulunan yolcu ise, araçtan inerek polis memurlarına ceza yazmamaları ricasında bulundu. Kendilerine 1 saat zaman verilmesi durumunda gidip lastikleri hemen takıp gelebileceğini ifade eden vatandaş, "Dün haberleri izledim, hususi araçların takması zorunlu değil. Bizim aracımızda zaten hususi yani ticari değil, haksız yere ceza kesiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Görevli polis memuru durumu vatandaşa izah etmeye çalışsa da bir türlü ikna edemedi. Ceza yazılmasının ardından polise tepkisini sürdüren vatandaş, "Hakkımı size helal etmiyorum. Vicdanınız rahat mı?" diyerek araca bindi. Bu sırada çekim yapan basın mensuplarına da "Sizde bunları yayınlamazsanız insan değilsiniz" diye çıkışan vatandaş, daha sonra bindiği araçla uygulama noktasından ayrıldı.