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Ceza yazmak yerine kask hediye ettiler

Ceza yazmak yerine kask hediye ettiler
Ceza yazmak yerine kask hediye ettiler

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik uygulamasında, kaskları bulunmayan motosiklet sürücülerine ceza yazmak yerine kak hediye etti.

Adıyaman - Şanlıurfa Karayolu Akpınar Köyü yakınlarında trafik uygulaması yapan Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, uygulamalar kapsamında kask kullanmayan iki motosiklet sürücüsünü durdurdu. Motosiklet evrakları ve sürücü belgeleri kontrol edilen motosiklet sürücülerinin kasklarının olmamasından dolayı jandarma ekipleri sürücüleri kask kullanmaları yönünde uyarıda bulundu. Kaskın öneminin de anlatıldığı uygulamada her iki sürücüye de ceza kesilmesi yerine kask hediye edildi. Ceza makbuzu yerine kask alan sürücüler jandarma ekiplerine teşekkür etti.  

Cihan Kizir

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