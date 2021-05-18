İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ceza yememek için filmleri söktüler

Ceza yememek için filmleri söktüler
Ceza yememek için filmleri söktüler

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde trafik denetiminde, aracında cam filmi olan sürücüler ceza yememek için filmleri söktü.

17 günlük tam kapanmanın ardından ülke genelinde Kademeli Normalleşme dönemi başladı. Tam kapanma sürecinde izin belgesi denetiminde bulunan trafik ekipleri, bu kez cam filmi denetimi uyguladı. Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Devrim Bulvarı üzerinde denetim yapan trafik ekibi, camlarda film olan araçları durdurdu. Ehliyet ile GBT sorgusu yapılan sürücülere daha sonra camlardaki filmlerin sökülmesi konusunda uyarıda bulunuldu. Sürücüler ceza yememek için araçlarındaki cam filmlerini söktüler. Cam filmi sökülen araçlar yoluna devam ederken, herhangi bir idari işlem uygulanmadı.

İsmail Yasin Akçın

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.