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Ceza yememek için taksinin bagajına girdi yakayı ele verdi

Ceza yememek için taksinin bagajına girdi yakayı ele verdi
Ceza yememek için taksinin bagajına girdi yakayı ele verdi

Başkent’te, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında taksi bagajında yolculuk yaparken yakalanan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ceza yememek için taksinin bagajına girdi yakayı ele verdi - Tıkla İzle

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yaptığı denetimler sırasında “Dur” ihtarına uymayan ve Kızılay istikametine doğru gitmeyi sürdüren bir taksiyi yaklaşık 10 metre ileride bulunan kontrol noktasında polisler tarafından durduruldu.

Durdurulan araçtan indirilen taksi şoförü Beytullah D. uygulama noktasını fark etmediği için durmadığını belirtirken, yapılan arama sırasında taksinin bagajından bir kişinin çıkması görevli ekipleri şok etti.

Ceza yememek için taksinin bagajında yolculuk yaparken yakalanan şahısın üzerinden kimlik çıkmaması üzerine şüpheli yanlış isim verdi. Yapılan çalışma sonucunda ise kişinin Şenol G. olduğu tespit edildi.

Yaşanan olayın ardından çağrılan trafik ekipleri, taksi şoförüne “Dur” ikazına uymamaktan ve emniyet kemeri takmamaktan dolayı ceza uygulayarak ehliyetine el koydu. Ardından taksi otoparka çekildi. Bagajdan çıkan Şenol G.'nin ise 2 evden hırsızlık, 2 açıktan hırsızlık, 2 iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, 2 güveni kötüye kullanma, kasten yaralama, görevli memura mukavemet, kapkaç, uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı bulunduğu belirlenerek hakkında adli işlem başlatıldı.

Hasan Özkan
 

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