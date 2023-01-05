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Ceza yiyen taksiciden ilginç tepki: ‘Yevmiye gitti kanka'

Ceza yiyen taksiciden ilginç tepki: ‘Yevmiye gitti kanka'
Ceza yiyen taksiciden ilginç tepki: ‘Yevmiye gitti kanka'

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kadıköy’de taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde kurallara uymayan taksi sürücülerine ceza yağdı. Kemer takmayan bir taksici ise kendisine ‘neden kemer takmadınız’ şeklinde soru soran basın mensuplarına, “ceza yemedim siz uyduruyorsunuz” dedi. Sürücüye kemer takmamaktan dolayı 436 TL ceza kesildi.

Ceza yiyen taksiciden ilginç tepki: ‘Yevmiye gitti kanka’ - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde taksi şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler çerçevesinde taksi sürücülerinin yolcu seçip seçmediği, kısa mesafe yolcu alıp almadığı, emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol edilirken gerekli evrak belgeleri de incelendi.

Kemer takmadığı tespit edilen bir taksi sürücüsü polis ekipleri tarafından çevrildi. Sürücü, kendisine soru soran basın mensuplarına, “Nereden gördün takmadığımı, ne kadar saçmalıyorsun sen göremiyorsun. Siz kendiniz uyduruyorsunuz” dedi. Aynı sürücüye kemer takmamaktan dolayı 436 TL para cezası uygulandı. Ceza makbuzu kesilen sürücü, “Ağabey sağ ol cezayı yedik, normal trafikte olan şeyler” dedi.

Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir

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