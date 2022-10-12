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Ceza yiyen taksiciden polise küstah tepki!

Ceza yiyen taksiciden polise küstah tepki!
Ceza yiyen taksiciden polise küstah tepki!

Taksim Meydanı'nda polis ekiplerinin ticari taksilere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Ters yönden döndüğü için 196 lira ceza yiyen bir taksici ise polise, ‘Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz’ diyerek tepki gösterdi.

Ceza yiyen taksiciden polise küstah tepki! - Tıkla İzle

İstanbul Trafik Şube Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Bu çerçevede, taksilerin yolcu kapasitesi, emniyet kemeri ve taksi şoförlerinin belgeleri tek tek kontrol edildi. Yapılan denetimlerde, telefonla konuşan bir sürücüye 427 lira, yol ortasında yolcu alıp indiren sürücüye 196 lira, trafik işaret ve levhalarına uymayan sürücüye 196 lira ceza kesildi. Ters yönden dönmeye çalışırken polis ekiplerine yakalanan 34 TAT 02 plakalı ticari taksi sürücüsü ise 196 lira ceza yazıldı. Cezaya tepki gösteren sürücü, polis ekiplerine ‘Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz' diyerek tepki gösterdi. Bir süre sonra hatasından dönen sürücü polisten özür diledi.

Sümer Avcı - Abdulkadir Atmacan

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