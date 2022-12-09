Ceza yiyince sinirlenen taksici gazetecilerin yakınından hızlı geçince bir ceza daha yedi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde taksi şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde taksi sürücülerinin yolcu seçip seçmediği, kısa mesafe yolcu alıp almadığı, emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol edilirken, gerekli evrak belgeleri de incelendi. Denetimler esnasında durdurulan ve muayenesinin yapılmamış olduğu belirlenen Doğukan B. isimli taksi sürücüsüne 427 TL ceza kesildi. "Beni neden çekiyorsunuz? Eyvah çok ünlüyüm" diyen ve cezanın ardından direksiyona geçince emniyet kemerini takmayan taksi sürücüsü, basın mensuplarının yanından taksisiyle hızla geçerek kazaya davetiye çıkardı. Bunun üzerine taksiciye saygısızca araç kullanmak ve emniyet kemeri takmamaktan dolayı da toplam 392 TL cezai işlem uygulandı.

Elyesa Karatepe - Emre Sertdemir

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