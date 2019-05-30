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Cezaevi eski vaizi imam FETÖ'den tutuklandı

Cezaevi eski vaizi imam FETÖ'den tutuklandı
Cezaevi eski vaizi imam FETÖ'den tutuklandı

Isparta’da daha önce cezaevi vaizliği yapan ihraç imam, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında aldığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası nedeniyle tutuklandı. Eski cezaevi vaizi ihraç imam, eski iş yerine bu kez tutuklu olarak geri döndü.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, ‘FETÖ/PDY terör örgütü üyesi' olmak suçlamasıyla, hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Talha K. il merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen Talha K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Öte yandan, daha önce cezaevinde vaizlik görevi yaparken kamudaki imam kadrosundan ihraç edilen Talha K., daha önce çalıştığı iş yerine bu kez tutuklu olarak gitti. 

Feti Kılıç

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