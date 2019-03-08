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Cezaevi firarisi yakalandı, ‘Pişman değilim' dedi

Cezaevi firarisi yakalandı, ‘Pişman değilim' dedi
Cezaevi firarisi yakalandı, ‘Pişman değilim' dedi

Kahramanmaraş'ta 20 ayrı suçtan aranan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen bir kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü polis ekipleri, Dulkadiroğlu İlçesi Sakarya Mahallesi'nde şüphe üzerine Bünyamin K'yı durdurarak kimlik sorgusu yaptı. Yapılan sorgu sonrası açık cezaevi firarisi, yaralama, mala zarar verme gibi 20 ayrı dosyadan arandığı belirlendi. 

Gözaltına alınan şüpheli Bünyamin K, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Hastane çıkışı gazetecilerin “Neden gözaltına alındın? Pişman mısın?” sorusuna, “Yok değilim, 20 ayrı dosyam var” diye cevap verdi.  

Halil Koyun
 

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