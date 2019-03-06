Cezaevinde şehit edilen uzman çavuşun baba ocağında yas

Olay, bugün saat 09.15 sıralarında Ardahan T Tipi Kapalı Cezaevinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevi açık görüş ziyaret kabul yerinde Uzman Jandarma Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili (28) ile cezaevinde kadrolu şoför olan Fatih Dinç (36) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Fatih Dinç, ziyaretçi salonunda eline geçirdiği büyük bir bıçakla Uzman Jandarma Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'ni 6 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Saldırgan Dinç, girdiği diğer odada aynı bıçakla kendisini kalbinden yaralayarak intihara teşebbüs etti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Uzman Jandarma Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Saldırgan Fatih Dinç ise yoğun bakımda tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Baba ocağında yas var

Cezaevi şoförünün bıçaklı saldırısına uğrayarak şehit olan uzman çavuşun Manisa'nın Kula ilçesindeki baba ocağına yas hakim. Kula Kaymakamı Kemal Duru, İlçe Jandarma Komutanı Gürsel Aydın ve Kula İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, Camicedit Mahallesi'nde ikamet eden Kuşdili ailesine acı haberi verdi. Baba Süleyman Kuşdili ve anne Şengül Kuşdili, oğullarının şehit haberinin ardından büyük üzüntü yaşadı.

Öte yandan şehidin cenazesinin adli tıpta yapılacak incelemenin ardından memleketi Manisa'ya gönderileceği öğrenildi.