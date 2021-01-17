Cezaevindeki babası mektup yazdı, polisler doğum günü sürprizi yaptı

Adana'da 3.5 yıl önce işlenen bir cinayet olayına karıştığı öne sürülen Uğur Baysal Konya Cezaevine götürüldü. Yargılanan Baysal ömür boyu ve 40 yıl hapis cezası aldı. Baysal bu süreçte eşinden de boşandı. Geride bıraktığı 7 yaşındaki oğlu Doğan Baysal'a ise annesi ve babası bakmaya başladı.

Baysal oğlunu her telefonla aradığında oğlu polisleri çok sevdiğini, ileride polis olacağını ona anlattı. Bunun üzerine oğlunun doğum günü yaklaşan Baysal kendisi gelemeyeceği için onlara çok sevdiği polislerin sürpriz yapması için Adana Emniyet Müdürlüğüne mektup yazdı. Baysal mektubunda, “3.5 yıldır cinayetten cezaevindeyim ömür boyu hapis ayrıca 40 yıl ceza aldım. Suçsuzluğumun ispatlanmasını bekliyorum. Ellerinizden öper 7 yaşında bir oğlum var. Eşimden boşandım oğluma dedesi ve ninesi bakıyor. Oğlumun polis olma hayali var. Her telefon açtığımda polislerden bahsediyor ve ileride polis olacağını söylüyor. Oğlumun hem polis hayalini gerçekleştirmek hem de doğum gününü kutlamak benim için çok zor. Bunu benim adıma sizin yapmanızı rica ediyorum. Oğluma bir polis kıyafeti ya da şapkası götürüp 'babanın arkadaşlarıyız bizi o gönderdi, kendi gelemedi ama bizi gönderdi' derseniz çok mutlu olurum” ifadelerini kullandı.



Mektubu alan Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri doğum günü pastası yapıp, polis arabası ve kıyafetleriyle Baysal'ın evine gitti. Kapıda polisleri gören Baysal çok mutlu olup doğum günü pastasındaki mumları üfleyerek söndürdü.

Babaanne Asine Baysal polisler geldiği için torununun çok mutlu olduğunu söyleyerek, oğlunun cezaevinde olduğunu çocuğun annesinin de onu terk ettiğini ifade etti. Doğan Baysal ise doğum günü kutlandığı için çok mutlu olduğunu, en büyük hayalinin polis olmak olduğunu, babasını çok sevdiğini söyledi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

