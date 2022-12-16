Cezaevindeki DHKP/C'lilere para aktardığı tespit edilen 13 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, DHKP-C Silahlı Terör örgütünün cezaevleri yapılanmalarında örgütsel eylem ve faaliyetleri nedeniyle yakalanarak tutuklanan veya hüküm giyen örgüt mensuplarının örgütten kopmasını önlemek amacıyla para aktarımı faaliyetlerinde bulundukları belirlenen ve bu yönde yapılan teknik takiplerle tespitleri yapılan 28 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmiş.

İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonda, 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda örgütsel dokümana ve dijital malzemeye ise el konulmuştu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i serbest bırakıldı. Diğer 12 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 1 şahıs hakkında ise adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Melike İnal - Sadık Kahraman



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