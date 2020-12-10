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Cezaevinden izinli çıkan 7 kafadarın kısıtlama gezintisine polis engeli

Cezaevinden izinli çıkan 7 kafadarın kısıtlama gezintisine polis engeli
Cezaevinden izinli çıkan 7 kafadarın kısıtlama gezintisine polis engeli

Bursa'da cezaevinden izinli olarak çıkan çıkan 7 arkadaş, kısıtlamaya rağmen otomobille gezintiye çıkınca 28 bin 350 lira ceza yedi. 7 kişi bir araca binen kişiler polisi bile şaşkına çevirirken, gençlerden biri gazetecileri görünce tanınmamak için güneş gözlüğünü taktı.

Cezaevinden izinli çıkan 7 kafadarın kısıtlama gezintisine polis engeli - Tıkla İzle

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, 06 YPK plakalı aracı durdurdu. Araçta bulunan D.İ., G.G., İ.S., S.B., Y.Ö., T.S., ve A.T., cezaevinden izine geldiklerini daha sonra gezintiye çıktıklarını belirtti.

Araç içinde sosyal mesafeye uymayan 7 kişinin hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, bu kişilerin araçtan inmelerini isteyerek arama yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve maske takmayan bu kişilere 3 bin 150 ve 900'er lira ceza uygulandı.

Araçta bulunan bir kişi ise gazetecileri görünce tanınmamak için güneş gözlüklerini taktı. 7 kişi daha sonra aynı otomobile binerek uzaklaştı.

Berktuğ Öncü-Gökay Başdan

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