Cezaevinden izinli çıkan akrabasını öldürüp Irak'a kaçtı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 26 Mart günü Gevaş ilçesi Hişet Mahallesi Van Gölü kenarında silahla öldürülmüş bir erkek şahsın cesedinin bulunması üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği görevlilerince çalışma başlatıldığı belirtildi. Narman Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından G.E. adına düzenlenmiş izin belgesi bulunan maktulün ölümüyle ilgili 15 gün çalışma yapan polis ekipleri, şüphelinin E.E. olduğunu ve olay sonrası Irak'a kaçtığını tespit etti.

Şüpheli E.E.'nin Türkiye'ye gelmesini sağlamak için irtibat kurularak, kendisinden polisin şüphelenilmediği algısı oluşturularak, geri dönmesi sağlandı. Bunun üzerine polis ekiplerince Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda 2 gün süreyle giriş yapan araçlar üzerinde çalışma yaptı. Çalışmalar sonucu şüpheli E.E., 11 Nisan günü Türkiye'ye giriş yapan yolcu otobüsünde, kendisine yardım eden O.E. ve İ.E. ise Van'da yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli E.E. beyanında, maktulün cezaevinde yattığı süre içerisinde sürekli kendisinden para istediğini, izinli olarak geldiğinde tekrar para istediğini ve bu nedenle aralarında tartışma çıktığını, tartışma sonucunda almış olduğu alkolün etkisiyle aracın torpidosunda bulunan silahla olayı gerçekleştirdiğini, silahı ise göle attığını ifade etti. Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. O.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.E. ve İ.E. ise tutuklandı.