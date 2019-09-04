Cezaevinden izinli çıkıp karısını öldüren zanlı yengesinin evinde yakalandı

Olay, dün saat 05.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Balıklı Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar'da hükümlü bulunduğu cezaevinden izinli çıkan Ali M., eşi Birsen M.'nin B.D. adlı erkekle birlikte yaşadığı iddia edilen eve geldi. Mutfak penceresinden benzin dökerek yangın çıkaran Ali M., daha sonra yangın nedeniyle dışarıya çıkan eşi Birsen M.'yi pompalı tüfekle vurdu. Sırtından ağır yaralanan Birsen M., olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra Ali M. kayıplara karışırken, evde çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Şüpheli koca yengesinin evinde yakalandı

Olay sonrası karısını pompalı tüfekle vurarak öldüren Ali M.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı. Şüphelinin gidebileceği adresleri belirleyen polis, Ali M.'yi Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde saklandığı yengesinin evinde yakaladı. Olayda kullanılan tüfeği de ele geçiren polis, cinayet zanlısı Ali M.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından zanlı adliyeye sevk edildi. Ali M.'nin karısının kaldığı evde yangın çıkarırken elinden yaralandığı ve yakalanmamak için hastaneye gitmediği öğrenildi.

İbrahim Yetkin