Cezaevinden izinli çıktı, aracında uyuşturucu madde taşıdı

Osmangazi SÖS Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda Panayır mahallesinde 34 PH 0915 plakalı bir araç durduruldu. Araçta ve içindeki kişilerin üzerinde yapılan aramada ve araç içerisinde 4 kilogram 570 gram esrar maddesi, 1 buçuk gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet dolu fişek ele geçirildi. Şahıslara yapılan GBT sorgulamasında cezaevineden izine çıktığı belirtildi. Araçta bulunan E.K. ve K.A. gözaltına alınarak, haklarında uyuşturucu madde kullanmak, ticareti yapmak ve bulundurmak suçundan yeniden adliyeye sevk edildi.

Fatih Çapkın - Gökay Başdan

