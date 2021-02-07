Cezaevinden izinli çıktılar kısıtlamada hırsızlıkta yakalandılar

Olay, dün akşam saatlerinde Alaylar 1 Mahallesi 152168 Nolu Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden izinli çıkan ve kiralık araçla Seydişehir'e gelen hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Doğan K. ve Mehmet İ. sokak üzerindeki bir apartmana girdi. Beş katlı apartmanın zemin katında ev sahipleri olmamasına rağmen el feneri yandığını gören komşuları ise durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri adrese gelirken, çevredeki gözcüleri vasıtasıyla polislerin geldiğini haber alan Doğan K. ve Mehmet İ. kaçmaya başladı. Civarda bulunan lojmanlar bölgesine kaçan şüphelileri kovalayan ekipler, iki kişiyi Nevzat Akbaş Caddesi üzerinde bir binada yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların evden çaldıkları ve kaçarken attıkları iddia edilen bir adet cep telefonu da polis tarafından bulundu. Ekiplerin yaptığı sorguda şüphelilerin, kendilerine U.D. ile F.V. isimli kadının da yardımcı olduklarını söylemesi üzerine harekete geçen ekipler, U.D. ve F.V.'yi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Doğan K. ve Mehmet İ. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, U.D. ve F.V. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İsmail Sünbül