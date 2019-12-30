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Cezaevinden izne çıkıp firar eden koca dehşet saçtı

Cezaevinden izne çıkıp firar eden koca dehşet saçtı
Cezaevinden izne çıkıp firar eden koca dehşet saçtı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde açık cezaevinden izinli olarak çıkıp firar eden koca, eşini 20 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Cezaevinden izne çıkıp firar eden koca dehşet saçtı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da kaldığı açık cezaevinde yatan ve izne çıkan A.K., firar ederek cezaevine geri dönmedi. Firari şahıs, Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'nde karısı Gülten K.'yı (25) teyzesinin evinin yakınlarında yakalayarak 20 bıçak darbesi ile yaraladı. Teyzesinin evine kaçan Gülten K. Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, koca elindeki bıçakla olay yerinden kaçtı.

Gülten K.'nın teyzesi Medine Karagül, yaşadıkları karşısında şok olduklarını ifade ederek, "Beni aradı evde misin diye, bende gel evdeyim ben dedim. Kapıyı açar açmaz kendini içeri attı, her yeri kandı. Başka bir şey görmedik, zaten kocası bıçaklamış kaçmış" dedi.

Gülten K.'nın yaşam savaşı verdiği öğrenilirken, güvenlik güçleri karısını vahşice bıçaklayan A.K.'yı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

İlker Uyar
 

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