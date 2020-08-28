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Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında katletti

Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında katletti
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında katletti

Diyarbakır’da cezaevinden kaçan bir şahıs, karısını sokak ortasında tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi 588 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cezaevine giren Veysi Y. isimli şahıs, firar ederek baba evine dönen eşi Remziye Y.'yi sokak orasında pompalı tüfekle vurdu.

1 çocuk annesi Remziye Y. kanlar içinde yere yığılırken, Veysi Y. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kadın kurtarılamadı.

Öte yandan güvenlik güçleri katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Hayatını kaybeden kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Murat Başal
 

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