Cezaevlerinden tahliyeler başladı

Kırıkkale F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Keskin Açık Ceza Kurumu, Keskin T Tipi kapalı İnfaz Kurumu, Delice Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, Sulakyurt Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki 809 kişi, Çankırı E Tipi Kapalı Cezaevinden de hükümlü ve tutuklu 52 kişi tahliye edildi. Çorum L tipi Kapalı Cezaevinden de tahliyelerin olduğu belirtildi. Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis ve jandarma ekiplerinin geniş çaplı güvenlik tedbirleri eşliğinde hükümlüler maskeleri takılı bir şekilde sosyal mesafe kuralına göre otobüslere alındıktan sonra cezaevinden çıkarıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince de hükümlü ve tutuklu kişilerde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sağlık kontrolleri yapıldı.

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edildi. Kabul edilen yasa kapsamında Korona virüs (Covid-19) nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak. Salgının devam etmesi halinde bu süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek. Ağır hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını bitiren hükümlüler de denetimli serbestlikten yararlanacak.

Hasan Ay - Muhammed Muttalip Yalçın - Hilmi Çelikel

İstanbul'da ilk tahliyeler başladı

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesiyle İstanbul Silivri Cezaevi'nde kalan mahkumların tahliye işlemleri başladı. Sabah erken saatlerde tahliye edilen vatandaşlar, otobüsler ile Beylikdüzü metrobüs son durağına getirildi. Korona virüs nedeniyle tahliye edilen vatandaşların maske ve eldiven ile önlem aldığı görüldü.

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasının ardından bugün birçok ilde bulunan cezaevlerinde tahliye işlemleri başladı. Bu kapsamda Silivri Kapalı Cezaevi'nde bulunan yaklaşık 3 bin 500 mahkumun tahliye edileceği bildirildi. Tahliye işlemleri yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak kademe kademe yapılıyor. Yaklaşık 3 gün sürmesi beklenen tahliye işlemlerinin ilk bölümü ise bu sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Tahliye edilen vatandaşlar otobüsler ile Beylikdüzü Metrobüs son durağına getirildi. Tahliye işlemelerinde önceliğin yaşlı vatandaşlara verildiği öğrenildi.

Öte yandan vatandaşların korona virüs nedeni ile maske ve eldiven taktıkları görüldü. İnfaz düzenlemesinden ötürü mutlu olduklarını belirten vatandaşlar, yasanın çıkarılmasından ötürü hükumete teşekkür ettiklerini belirtti.

Erdal Caniçelli

Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumundan tahliyeler sürüyor

Af Yasasının meclisten geçmesinin ardından Ceza İnfaz Kurumlarından tahliyeler başladı. Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumundan ise tahliye hareketliliği gün boyunca sürdü.

Dünya genelinde Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde Af yasası mecliste oylanarak kabul edildi. Yasa resmi gazetede yayınlanarak resmileşti ve böylece gözler ceza infaz kurumlarına çevrilerek gerçekleşecek olan tahliye işlemlerine yöneldi. Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumunda sabah saatlerinde başlayan tahliye hareketliliği sürüyor. Tahliye edilen mahkumlar minibüslere bindirilerek gruplar halinde kampüsten çıkarılıyor. Mahkumlar sevinçlerini kameralara el sallayarak gösteriyor.

Ceza infaz düzenlemesinden yararlanamayacak olan mahkumlar da bulunuyor. Bu kapsamda kasten öldürme, cinsel suçlar, kadına karşı suçlar, uyuşturucu imalatı ve ticareti, terör suçları, MİT kanununa ve devletin güvenliğine karşı işlenen suçlardan içeride bulunan mahkumlar tahliye edilmeyecek.

İrfan Çalışkan

İzmir'de hükümlülerin tahliye ve izin işlemleri sürüyor

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı ceza infaz kurumlarında hükümlülerin tahliye ve izin işlemleri sürüyor.

7242 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı ceza infaz kurumlarında hükümlülerin tahliye ve izin işlemleri sürüyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı kurumlarda barındırılan hükümlülerin sağlık kontrolleri yapıldı, emanet eşya ve emanet para işlemleri bitirildi, her hükümlüye birer adet maske, eldiven ve bilgilendirme broşürü verildi. İl dışına gidecek hükümlülerin gidecekleri illere ve İzmir otogarına nakli, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile koordineli şekilde sağlandı. İl içine gidecek hükümlülerin kampüs önünden yine belediye otobüsleri ile daha önceden planlanan il içindeki merkezlere nakilleri devem ediyor. Hükümlülerin naklinin yapılacağı araçlar önceden dezenfekte edildi, araçlarda sosyal mesafe kuralları da gözetilerek hükümlülerin ulaşım hizmetlerinden faydalanmaları sağlandı. İzne çıkacak ve tahliye olacak diğer hükümlülerin işlemleri devam ediyor.

Samsun Kapalı Cezaevi'nden tahliyeler başladı

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Samsun Kapalı Cezaevi'nden tahliyeler başladı.

Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde jandarma tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Basın mensuplarının görüntü almalarına izin verilmedi. Güvenlik açısından cezaevine yolcu otobüsleri ve halk otobüsleri sevk edilerek tahliyesi gerçekleşen mahkumlar cezaevi içinde korona virüse karşı maskeleri takılarak daha sonra da otobüslere bindirilip tahliyeleri gerçekleştirildi.

Muhammer Ay

Konya'da cezaevinden tahliyeler başladı

İnfaz Yasası'nın Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Konya Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarından tahliyeler başladı.

İnfaz Yasası'nda yapılan düzenlemeleri içeren kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesinin ardından cezaevlerinde tahliye işlemleri başladı. Tahliye olan hükümlüler için Konya Açık Ceza İnfaz Kurumu önüne belediye otobüsleri geldi. Polis ekipleri de caddeyi trafiğe kapatıp güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

İbrahim Yetkin

İbrahim Yetkin

İbrahim Yetkin