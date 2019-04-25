Cezaları onanan Cumhuriyet gazetesi eski çalışanları teslim oldu

Cumhuriyet gazetesi davasında 5 yılın altında hapis cezasına çarptırılan ve kararın Cumhuriyet gazetesi eski çalışanları Güray Öz, Önder Çelik, Musa Kart, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör ve Emre İper Kocaeli Adliyesine telim oldu. Yakınları ile birlikte Kocaeli Adliyesine gelen eski çalışanlara CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Barış Atay eşlik etti. Kocaeli Adliyesinde işlemleri tamamlanan Cumhuriyet gazetesi eski çalışanları, daha sonra yapılan sağlık kontrollerinin ardından polis ekipleri tarafından Kandıra Cezaevi'ne götürüldü.

Adliyede yapılan işlemler sonrasında dava sürecinde verilen kararı değerlendiren avukat Tara Pekin, “Dosya Yargıtay'da. Yargıtay'ın iş yükü azalsın diye yıldan az olan cezaların onamasına karar verildi. Bize göre kararın bozulması için tonlarca karar var.” dedi.

Murat Kanber