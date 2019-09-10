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Cezayir Başbakanının istifa edeceği iddiası

Cezayir Başbakanının istifa edeceği iddiası
Cezayir Başbakanının istifa edeceği iddiası

Cezayir Başbakanı Nureddin Bedevi’nin istifa edeceği iddia edildi

Cezayir Başbakanı Nureddin Bedevi'nin, bu yıl yapılacak seçimleri kolaylaştırmak ve ülkede devam eden protestoların sona ermesi için görevinden ayrılacağı iddia edildi. Bedevi'nin görevden ayrılmasının, Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'yı Nisan ayında istifaya zorlayan ve güç yapısında köklü bir değişikliğe kadar yeni seçimler yapmayı reddeden protestocuların kilit talebi olduğu biliniyor

Cezayir Ordusu, seçimleri aylar önce başlayan protesto krizini sona erdirmenin tek yolu olarak görüyor. Cezayir geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salah, Pazar günü ülkedeki protestocularla ara buluculuk ve diyaloğa dair yapılan toplantıların özetini kapsayan bir rapor aldı.

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