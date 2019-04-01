İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika'nın istifa tarihi belli oldu

Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika'nın istifa tarihi belli oldu
Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika'nın istifa tarihi belli oldu

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın 28 Nisan’dan önce istifa edeceği belirtildi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın görev süresinin dolacağı 28 Nisan'dan önce istifa edeceği duyuruldu. Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Gaid Salah, daha önce Anayasa Konseyinden cumhurbaşkanlığı makamının boşaltılmasını öngören Anayasa'nın 102'nci maddesini uygulamaya koymasını istemişti. 

Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika'nın cumhurbaşkanlığı için 5. kez aday olduğunu açıklamasının ardından ülkede protestolar patlak vermişti. Protestoların ardından Buteflika, 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelendiğini ve 5. dönem için aday olmayacağını açıklamıştı. Cezayirliler, 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Buteflika'nın sağlık sorunları ve yaşı nedeniyle ülkeyi iyi yönetemediğini belirterek adaylığını protesto etmişti.  

Sarra Benali Cherif

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.