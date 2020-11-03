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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune koronavirüse yakalandı

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune koronavirüse yakalandı
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune koronavirüse yakalandı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune'un yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandığı açıklandı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune'un yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandığı duyuruldu. Açıklamada, Tebboune'un Almanya'da bir hastanede tedavi görmeye devam ettiği ifade edildi.

Ne olmuştu?

Tebboune, 24 Ekim'de Covid-19 nedeniyle evinde girdiği karantinanın ardından 27 Ekim'de doktorların tavsiyesi üzerine hastanede tedavi altına alınmıştı. 75 yaşındaki Tebboune'un korona virüs testinin pozitif çıkıp çıkmadığı belirtilmezken, bazı Cumhurbaşkanlığı yetkililerinde Covid-19 tespit edilmesi üzerine evinde karantinaya girdiği belirtilmişti. Tebboune, 28 Ekim'de ise doktorların tavsiyesi üzerine bulunduğu hastaneden sağlık kontrolü için Almanya'ya götürülmüştü.

Hamad Alnajjar
 

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