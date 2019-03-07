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Cezayir Cumhurbaşkanına tepkiler sürüyor

Cezayir Cumhurbaşkanına tepkiler sürüyor
Cezayir Cumhurbaşkanına tepkiler sürüyor

Cezayir’de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın cumhurbaşkanlığı seçimlerine 5’incini kez adaylığını koymasına karşı olan avukatlar protesto gösteri düzenledi.

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın cumhurbaşkanlığına 5'nci kez adaylığını koymasına yönelik protestolar devam ediyor. Muhalif parti temsilcileri ve halk sokağa çıkmaya devam ederken bu sefer ise Cezayirli avukatlar Cumhurbaşkanı Buteflika'nın 5'inci dönem adaylığını protesto etmek için protesto gösterisi düzenledi.

Başkent Cezayir'deki Anayasa Mahkemesi binasına yürüyen yüzlerce avukat, "Beşinci döneme hayır", "Beşinci dönem anayasaya aykırı" gibi sloganları attı. 

Avukatların yürüyüşüne karşı polisin Anayasa Mahkemesi binasının önünde yoğun güvenlik önlemlerinin aldığı görüldü. Cezayir halkı, iki haftadır 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 18 Nisan'da yapılacak seçimlere aday gösterilmesini protesto ediyor.  

Hamad Alnajjar

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