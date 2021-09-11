Cezayir'de 1 haftada 1 milyon kişi Covid-19'a karşı aşılandı

Cezayir'de korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşılamalar hız kesmeden devam ediyor. Cezayir Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 4-9 Eylül tarihleri arasında 1 milyon kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı bildirildi. Korona Virüsü İzleme ve Takip Bilim Kurulu Üyesi Elias Akhamouk, 12-18 yaş arasındaki çocuklar için aşılarının önümüzdeki Ekim ayından itibaren başlayacağını belirterek, daha sonra hamile ve yeni doğum yapan kadınların aşılanması ihtimalinin değerlendirileceğini söyledi.

Bu yılın sonuna kadar nüfusun yüzde 70'inin aşılanmasını amaçlayan Cezayir hükümeti, ülkedeki en büyük aşılama kampanyasına hazırlanıyor. Kampanya ile Covid-19'un yayılma riskinin azaltılması, virüse karşı toplu bağışıklık sağlanması ve hızlı bir şekilde normal hayata dönmek hedefleniyor.

Cezayir hükümeti, korona virüs aşılarına yönelik alımlarına devam ediyor. Dün 3 milyon doz aşı temin edilirken, 5-10 Eylül tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı tarafından alınan toplam doz sayısı 7.5 milyona ulaştı. Salgının başlangıcından bu yana 199 bin 560 vaka tespit edilen ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı ise 5 bin 539'a ulaştı.

Tarek Dridi