Cezayir'de 41 noktada orman yangını çıktı

Cezayir genelinde 13 ayrı eyalette 41 farklı noktada orman yangını meydana geldi. Sivil koruma kaynaklarına göre, Tizi Ouzou, Setif ve Benjaja eyaletlerinde Pazartesi akşamı çıkan orman yangınlarında ,25'i asker 17'si sivil olmak üzere 42 kişi hayatını kaybetti, Yangınlara havadan ve karadan müdahale edildiği belirtilirken, Tizi Ouzou eyaletinin yangınlardan en çok etkilenen bölge olduğu bildirildi. Bazı noktalarda alevlerin yerleşimlere yaklaşması nedeniyle halkın güvenli bölgelere tahliye edildiği öğrenildi. Yangınların çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

Başbakan Abdurrahman, hükümetin uluslararası toplumdan yardım istediğini ve yangınları söndürmek için uçak kiralamak üzere ortaklarla görüşmelerde bulunduğunu ifade etti.

Tunus'ta büyük orman yangını

Tunus'un kuzeyindeki Bizerte kentinde bulunan Nador Ormanı'nda büyük bir yangın çıktı. Bizerte Sivil Koruma Müdürü Kamal el-Melliti yaptığı açıklamada, yangının yerleşim bölgelerine uzak sayılmayacak bir noktada şiddetli fırtınanın hemen ardından yerel saatle 22.00'de çıktığını söyledi.

Alevlerin geniş bir ağaçlık alanı ve bitkileri yok ettiğini ifade eden Melliti, olay yerine çok sayıda itfaiye aracının gönderildiğini aktardı. El Meliti, Nador Ormanı'ndaki yangınla mücadele operasyonlarının coğrafi konumu nedeniyle çifte çaba gerektirdiğini belirterek, yangını kontrol altına alma çabalarının saatlerce sürebileceğini kaydetti.

Cezayir basını açıklama yaptı

Cezayir basınına göre, yangınlar sonucu bazı evlerin küle döndüğü belirtildi. Sivil Savunma ekipleri, yangınları söndürmek için çalışmalarına devam ederken, çok sayıda eyaletten itfaiye takviyesi yapıldığı ifade edildi. Eyaletteki orman işleri sorumlusu Youssef Ould Mohamed yaptığı açıklamada, Tizi Ouzou eyaletinin daha önce tanık olmadığı büyük ve eş zamanlı yangınların arkasında bir suç eylemi olabileceğini belirterek, soruşturmaların gerçek failin kesin olarak belirleneceğini aktardı.

Yangınlardaki can kaybı 45'ye yükseldi

Ülke genelindeki dün çıkan yangınlarda binlerce dönümlük ormanlık alan ile onlarca ev kül oldu, çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi. Alevlerin yerleşim bölgelerine sıçraması üzerine binlerce kişi ise evlerinden tahliye edilirken, yangınlardaki toplam can kaybı 45'ye yükseldi.

Ülke genelinde 13 bölgede 41 yangın devam ediyor

Cezayir Sivil Koruma Genel Müdürlüğü daha önce yaptığı açıklamada, ülke genelinde 13 eyalette 73'e yangın çıktığını duyurmuştu. Müdürlük, ekiplerin şu anda 13 eyalette 41 orman yangınını söndürmek için çalıştığını kaydetti.

“Aynı anda 50 yangın çıkması imkansız”

Yangınlardan en çok etkilenen Tizi Ouzou vilayetini ziyaret eden Cezayir İçişleri Bakanı Kamal Beljoud, yangınların arkasında suçlu eller olduğunu ifade ederek, hükümetin etkilenen herkese yardım edeceğini belirtti. Beljoud, "Aynı anda 50 yangın çıkması imkansız ve güvenlik güçleri gerekli soruşturmaları başlatacak. Diğer eyaletlerde de bunu yaşadık. Cezayir'i her şekilde yok etmekte ısrar eden nefret edenler var, ancak onlarla yüzleşecek adamlarımız var" dedi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un yazılı açıklaması

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun yaptığı yazılı açıklamada ise, "Bejaia ve Tizi Ouzou dağlarında çıkan yangınlardan yüzden fazla vatandaşı kurtarmayı başaran Ulusal Halk Ordusu'nun 25 üyesinin şehadet haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimizin ruhları önünde saygıyla eğiliyoruz. Şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Hamad Alnajjar

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