Cezayir'de askeri helikopter düştü: 3 ölü

Cezayir'de eğitim uçuşu yapan askeri helikopter düştü. Cezayir Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mi-171 tipi helikopterin Ayn el Defla vilayetinde yer alan El Ataf bölgesinde düştüğü ve helikopterde bulunan 3 askerin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, kazanın nedenlerini ve koşullarını belirlemek için soruşturma açıldığı ifade edildi.

Muhammed Rabah



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