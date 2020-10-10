Cezayir'de doğal gaz patlaması: 5 ölü, 16 yaralı

Cezayir'in El Bayadh eyaletine bağlı Rogassa ilçesinde bulunan bir evde doğal gaz hattında patlama meydana geldi. Sivil Koruma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Müdürlük, patlamanın etkisiyle 2 evin çöktüğünü, çevrede bulunan 6 binanın ve bazı araçların da hasar gördüğünü belirtti. Koruma Müdürlüğü, ekiplerin enkaz altında kalanları aramaya devam ettiğini açıkladı.

Cezayir Devlet Başkanı Abdelmadjid Tebboune, mağdurların ailelerine taziyelerini sunarak, Sağlık, Ulaştırma ve Enerji bakanlarının olay yerine gitmeleri talimatını verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammed Rabah