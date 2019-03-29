Cezayir'de halk sokaklarda

Cezayir'de halk, Genelkurmay Başkanı Ahmed Gaed Salah'ın geçtiğimiz günlerde mevcut Cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika'nın istifasını istemesinden günler sonra yeniden sokaklara akın etti. Hükümet karşıtı eylemler altıncı Cuma gününde devam etti. Sokakları dolduran yüzlerce kişi, Bouteflika'ya istifa çağrısını yeniledi. Cezayir bayrakları ile sokakları dolduran eylemciler, Bouteflika karşıtı slogan attı. Bouteflika'yı istifaya çağıran eylemciler hükümet karşıtı pankart açtı.

Cezayir'de, 2013 yılında felç geçiren ve daha sonra nadir olarak halkın karşısına çıkan Bouteflika'ya yönelik protestolar seçimlere yeniden aday olacağını açıklamasının ardından geçtiğimiz ay başlamıştı. Bouteflika günlerce devam eden protesto gösterilerinin ardından seçimleri 18 Nisan'a erteleyerek seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştı.

Daha sonra Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Gaid Salah, Cumhurbaşkanı makamının boşaltılmasını öngören Anayasa'nın 102'nci maddesinin uygulanmasını isteyerek Bouteflika'nın istifasını talep etti. Buteflika'nın seçim kampanyasının en güçlü finansörü olan İş Liderleri Forumu Başkanı Ali Haddad, dün istifa etmişti.

Sarra Benali Cherif