Cezayir'de korona virüse karşı aşılama bugün başladı

Korona virüsün ikinci dalgası dünya çapında yayılmaya devam ederken, ülkeler aşılama kampanyalarını sürdürüyor. Cezayir, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının ilk sevkiyatının ülkeye ulaşmasının ardından korona virüse karşı aşılamaların bugün başladığını duyurdu.

Cezayir'de aşılama, Sağlık Bakanı Abderrahmane Benbouzid'in gözetiminde ülkenin kuzeyinde bulunan Blida eyaletinde başladı. Benbouzid, salgından en çok etkilenen yer olduğu için aşı dağıtımına Blida'da başlandığını belirterek, aşıyı herkese ulaştırmak için her türlü çabanın gösterildiğini de ifade etti. İlk aşı, diş hekimi Saltaneh İman'a yapıldı.

Cezayir, geçtiğimiz Aralık ayının sonlarında Rusya ile Sputnik V aşısının tedarikine ilişkin sözleşme imzalamış ve Rus yapımı Sputnik V aşısını tescil eden ilk Afrika ülkesi olmuştu.

Cezayir'de son 24 saatte 277 vak'a tespit edilmesi ile toplam vak'a sayısı 106 bin 887'ye ulaştı. Son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybettiği ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı ise 2 bin 884 oldu.