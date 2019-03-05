Cezayir'de seçim krizi büyüyor

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın 18 Nisan'da gerçekleşecek seçimlere adaylığını koyduğunu duyurmasından sonra muhaliflerden Buteflika'ya tepki yağmaya başladı. Ülkedeki birçok siyasetçinin seçimin ertelenmesi için çalışmalar başlattığı aktarılırken, adaylardan bazılarının 82 yaşındaki Buteflika'nın 5'inci kez seçimlere katılmasını protesto etmek için adaylığını çektiği kaydedildi. Adaylıktan çekilenler arasında Toplum İçin Barış Hareketi Partisi lideri Abderrazak Makri, Cezayir İşçi Partisi Genel Sekreteri Louisa Hanoune ve eski Cezayir Başbakanı Ali Benflis'in de olduğu belirtildi.

Milletvekillerinden protesto amaçlı istifa

Muhaliflerin Cezayir yasalarının cumhurbaşkanlığı makamının boşalması ve seçimlerin ertelenmesini içeren 102'nci maddesini aktifleştirme çağrısının yanı sıra 2 milletvekilinin de yaşananlardan dolayı istifa ettiği öğrenildi. İstifasını duyuran vekillerin Seyyid Ahmed Furuhi ve Halid Tazagart olduğu aktarıldı.

1999 yılından bu yana iktidarda olan Buteflika'nın 5'inci kez aday olmasını istemeyen vatandaşlar ise günlerdir sokaklarda. Ülkenin resmi haber ajansı APS, hafta sonu Buteflika'nın 5'inci kez aday olmasının protesto edildiği gösterilerde 183 kişinin yaralandığını duyurmuştu.