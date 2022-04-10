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Cezayir'de yolcu gemisi ile petrol tankeri çarpıştı

Cezayir'de yolcu gemisi ile petrol tankeri çarpıştı
Cezayir'de yolcu gemisi ile petrol tankeri çarpıştı

Cezayir'in başkentinde bulunan Cezayir Limanı'nda yolcu gemisi ile petrol tankeri çarpıştı.

Cezayir’de yolcu gemisi ile petrol tankeri çarpıştı - Tıkla İzle

Cezayir'in başkentinde bulunan Cezayir Limanı'nda 6 Nisan'da yolcu gemisi ile petrol tankeri çarpıştı. Fransız Corsica Linea şirketine ait “Jean Nicoli” isimli yolcu gemisi, manevra yaptığı sırada Cezayir'in ulusal petrol dağıtım şirketi olan Naftal'a ait “Tolga” isimli petrol tankerine çarptı.

Corsica Linea tarafından yapılan açıklamada, yolcu gemisinin kaptanın manevra yaptığı sırada kontrolünü kaybettiği aktarılarak, Cezayir Limanı ve ticari seyrüsefer yetkili makamlarının kazanın nedenlerini ve koşullarını belirlemek için soruşturma başlattığı duyuruldu.

Muhammed Rabah

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