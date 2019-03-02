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Cezayir'deki protestolarda 183 kişi yaralandı

Cezayir'deki protestolarda 183 kişi yaralandı
Cezayir'deki protestolarda 183 kişi yaralandı

Cezayir’de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5’nci kez cumhurbaşkanlığı adaylığının protesto edildiği gösterilerde 183 kişinin yaralandığını açıklandı.

Cezayir'de halk Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5'nci kez cumhurbaşkanlığı adaylığını protesto etmek için sokağa çıktı. Ülkenin resmi haber ajansı APS, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5'nci kez cumhurbaşkanlığı adaylığının protesto edildiği gösterilerde 183 kişinin yaralandığını duyurdu.

1999 yılından bu yana iktidarda olan Buteflika'nın 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığına ‘hayır' demek için vatandaşlar bir kez daha protesto gösterisi düzenledi. Protestolar esnasında bir grup sivil vatandaşın polisleri protestoculardan korumak için kordon oluşturması ise dikkat çekti.  

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