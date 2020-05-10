Cezayir'den gelen Türk vatandaşları karanfille karşılandı

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlara Cezayir'den gelen 101 kişi yerleştiriliyor. Uçak ile Adıyaman Havalimanı'na getirilen ve buradan da otobüslerle alınıp karayoluyla Adıyaman Safvan bin Muattal Kız Yurdu'na getirilen 101 Türk vatandaşı içerisinde bulunan kadınlara, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş tarafından karanfiller verilerek Anneler Günü kutlandı. Karanfillerle karşılanan kadınlar, oldukça mutlu olduklarını söyledi. Yurda yerleştirilen 101 kişi 14 günlük karantina süresi sonrası memleketlerine gönderilecek.

Cihan Kizir

