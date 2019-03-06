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Cezayirli hırsızlar marketteki kadının cep telefonunu çaldı

Cezayirli hırsızlar marketteki kadının cep telefonunu çaldı
Cezayirli hırsızlar marketteki kadının cep telefonunu çaldı

Fatih’te bir markette alışveriş yapan kadının çantasından cep telefonunu çalan Cezayir uyruklu 2 hırsız, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hırsızlık iş yerindeki güvenlik kamerassına yansırken, zanlıların çaldıkları telefonu Fas uyruklu bir kişiye sattıkları ortaya çıktı.

Cezayirli hırsızlar marketteki kadının cep telefonunu çaldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, 2 Şubat tarihinde Molla Gürani Mahallesi'ndeki bir markette alışveriş yapan S.T.Y. adlı kadın, bir süre sonra çantasındaki cep telefonunun çalındığını fark etti. Bunun üzerine alışveriş yaptığı markete giden kadın, durumu işletme sahibine iletti. İş yeri sahibi ile S.T.Y., güvenlik kamera görüntülerini izlediklerinde arkadan yaklaşan 2 kişinin çantadaki cep telefonu çaldığını gördü. Cep telefonu çalınan kadın hemen durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini izleyerek şüphelilerin eşkalini tespit etti. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaydan 2 hafta sonra E.A. (32) ve S.M. (24) adlı Cezayir asıllı 2 hırsızı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların kadının çantasından çaldıkları cep telefonunu Fas uyruklu bir kişiye sattıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen Cezayirli hırsızlar, tutuklanarak cezaevine konuldu.  

Sadık Kahraman

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