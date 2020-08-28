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Charite Hastanesi: 'Navalny hala komada fakat semptomlar azalıyor'

Charite Hastanesi: 'Navalny hala komada fakat semptomlar azalıyor'
Charite Hastanesi: 'Navalny hala komada fakat semptomlar azalıyor'

Rus muhalif Alexei Navalny’nin Almanya’da tedavi altına alındığı Charite Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, “Navalny hala komada fakat semptomlar azalıyor” dedi.

Rusya'da 20 Ağustos'ta Tomsk kentinden Moskova'ya dönerken uçakta fenalaşan ve zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Rus muhalif lider Alexei Navalny, Cinema For Peace adlı vakıf tarafından özel uçakla tedavi için Rusya'dan Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Charite Hastanesine getirilmişti.

Muhalif lider, hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Hastane tarafından bugün yapılan açıklamada, Navalny'nin semptomlarının azaldığı fakat tıbbi olarak hala komada olduğu aktarılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Öte yandan Alman hastanesi, geçtiğimiz günlerde Navalny'nin zehirlendiğine dair bulgulara rastlanıldığını açıklamıştı. Açıklamanın ardından Rusya İçişleri Bakanlığının Sibirya Federal Bölgesi'ne bağlı Ulaştırma Servisi olayla ilgili ön soruşturma başlatmış, ilk edinilen delillerde zehirlenmeye dair bir kanıtın bulunmadığını ifade etmişti.

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