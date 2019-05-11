Chedjou siftah yaptı

Yeşil-beyazlı takım, deplasmanda Antalyaspor'u yenerek az da olsa nefes aldı. Antalya deplasmanında yeşil-beyazlı takıma galibiyeti getiren gol ise 16. dakikada Kamerunlu stoper Aurelien Chedjou'dan geldi. Bu sezon yeşil-beyazlı forma ile ilk kez gol sevinci yaşayan Chedjou, takımına altın değerinde 3 puan kazandırdı. Sezon başından bu yana istikrarlı oyunuyla dikkat çeken tecrübeli savunmacı, dünkü müsabakada da rakiplerine geçit vermedi.

54 maç sonra gol sevinci yaşadı

Öte yandan Kamerunlu stoper, dünkü maçta attığı golle birlikte golcü kimliğini yeniden hatırladı. En son golünü 17 Ekim 2015 tarihinde Galatasaray forması ile Gençlerbirliği'ne karşı atan Chedjou, 54 lig maçının ardından gol hasretini dindirmiş oldu.

Ahmet Faruk Çabuk

