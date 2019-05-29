Chelsea Arsenal CANLI İZLE | Chelsea Arsenal maçı kaç kaç? Chelsea Arsenal canlı anlatım... UEFA Avrupa Ligi kupası Azerbaycan'da oynanacak Chelsea Arsenal maçı ile sahibi bulacak. Nefeslerin tutulacağı mücadeleye kısa bir süre kala sevindirici haber geldi ve finalin şifresiz yayınlanacağı açıklandı. Chelsea Arsenal maçının canlı anlatımını sizler için haberimizde yer vereceğiz. Chelsea Arsenal maçı kaç kaç Chelsea Arsenal maçı kaç kaç bitti gibi sorularınıza haberimizden cevap bulabilirsiniz..Peki, Chelsea Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

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CHELSEA 0 - 0 ARSENAL

CHELSEA ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İki ekibin finalde kozlarını paylaşacağı karşılaşma 29 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 22:00'de oynanacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler karşılaşmayı Bein Sports ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2018-2019'un en büyüğü yarın akşam belli oluyor. İki finalist Chelsea ve Arsenal, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak mücadelede Avrupa'nın iki numaralı kupası olarak kabul edilen UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak için kozlarını paylaşacak. Dev finali İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek. Rocchi'nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Lorenzo Manganelli yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniele Orsato.

Finale nasıl geldiler?

UEFA Avrupa Ligi'nde BATE Borisov, Mol Vidi ve PAOK'u yer aldığı L Grubu'nu 16 puanla zirvede tamamlayan Chelsa, Son 32 Turu'nda Malmö, Son 16 Turu'nda Dinamo Kiev, çeyrek finalde Slavia Prag ve yarı finalde de Frankfurt'u eleyerek finale çıktı.

Sporting Lizbon, Vorskla ve Karabağ'ın yer aldığı E Grubu'nu 16 puanla zirvede tamamlayan Arsenal ise Son 32 Turu'nda BATE'yi, Son 16 Turu'nda Rennes'i, çeyrek finalde Napoli ve yarı finalde de Valencia'yı devirerek adını finale yazdırmıştı.

İlk kez VAR kullanılacak

Arsenal ile Chelsea arasında yarın oynanacak final karşılaşmasında Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulanacak. VAR sistemi bu final mücadelesi ile birlikte ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde kullanılmış olacak.

Premier Lig'de Chelsea üstte

Manchester City'nin şampiyonluğu ile tamamlanan İngiltere Premier Lig'de Chelsea, Arsenal'den üst sırada yer aldı. Maviler, topladığı 72 puanla ligi 3. sırada tamamlarken, Arsenal ise 70 puan elde ederek 5. sırada yer aldı. İki takım arasında bu sezon ligde oynanan ilk maçı Chelsea evinde 3-2'lik skorla kazanmayı başardı. Arsenal'in evindeki karşılaşmada ise ev sahibi ekip 2-0'lık sonuçla gülen taraf oldu.

Avrupa'da 3. randevu

İki ekip tarihlerinde 3. kez Avrupa kupalarında karşı karşıya gelecek. Daha önce 2003-2004 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki eşleşmede yarı final biletini alan taraf Chelsea olmuştu. Eşleşmenin ilk maçı 1-1 berabere sonuçlanırken, deplasmanda rakibini 2-1 mağlup eden Chelsea bir üst tura yükselmişti.

Finallere İngiliz damgası

İngiliz ekipleri bu sezon dünya futboluna damga vurdu. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayacak 4 takım da İngiliz ekiplerinden oluştu. Böylelikle, Avrupa futbolu tarihinde Kupa 1 ve Kupa 2'de ilk kez final maçını oynayacak 4 takım da aynı ülkeden olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham ile Liverpool 1 Haziran'da kozlarını paylaşacak.

Chelsea'nin 9. finali

Chelsea yarınki maçla birlikte Avrupa kupalarındaki 9. finaline çıkacak. Daha önce oynadığı 8 finalin 5'inden kupayla ayrılan Chelsea, bu başarıyı 6. kez tekrarlamanın peşinde. Maviler, ilk finaline 1971 yılında Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda çıkmış, Real Madrid'i 1-1 ve 2-1'lik skorlarla geçerek şampiyon oldu. Chelsea 1998 yılında Stuttgart'ı 1-0 yenerek yine aynı kupada şampiyonluğa ulaştı.

Maviler, 2008 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester United ile karşılaştı. Normal süresi 1-1 biten finalde rakibine 6-5 mağlup olan Chelsea, 2012'de ise 1-1 sona eren finalde Bayern Münih'e penaltılarla 4-3 üstünlük sağlayarak Şampiyonlar Ligi kupasına uzandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2013 finalinde Benfica'yı 2-1 yenen Chelsea, kupayı müzesine götürdü. Maviler, UEFA Süper Kupa'da ise 1998 yılında Real Madrid'i 1-0 yendi, 2012'de Atletico Madrid'e 4-1 kaybetti ve 2013'te 2-2 biten karşılaşmanın ardından Bayern Münih'e penaltılarda 5-4 mağlup oldu.

Arsenal'den 6'da 1

Topçular ise yarınki maçla birlikte Avrupa'da 7. final karşılaşmasına çıkacak. Arsenal daha önce oynadığı 6 finalin sadece 1'inden mutlu ayrılan taraf oldu. 1980'de Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Valencia karşısında ilk finaline çıkan Arsenal, golsüz sona eren maçta penaltılarla 5-4 yenildi. Aynı kupada 1994'te Parma ile finale kalan Topçular, rakibini 1-0 ile geçerek tek Avrupa zaferine ulaştı. 1995'te yine aynı kupada final oynayan Kuzey Londra temsilcisi, Real Zaragoza karşısında 2-1 mağlup oldu.

Arsenal, 1994'te Süper Kupa'yı Milan'a 0-0 ve 2-0'lık skorlar sonucu kaptırdı.

2000 yılında UEFA Kupası finalinde Galatasaray'a rakip olan Arsenal, 0-0 biten maçın ardından sarı-kırmızılı temsilcimize penaltılarla 4-1 mağlup oldu.

Arsenal 2006 yılında finale yükselme başarısı gösterdiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Barcelona'ya 2-1 yenildi.

Mkhitaryan finalde yok

Öte yandan Arsenal, Ermeni futbolcu Henrikh Mkhitaryan'ın güvenlik nedeniyle UEFA Avrupa Ligi finaline götürmeyecek. İngiliz kulübü, Ermeni futbolcunun güvenlik gerekçesiyle Bakü'deki finale götürülmeyeceğini açıklamıştı. Kulübün açıklamasında, "Büyük bir hayal kırıklığı içerisinde Henrikh Mkhitaryan'ın Chelsea ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinde oynayamayacağını duyuruyoruz" denildi. Açıklamada, Mkhitaryan ve takım arasında tüm opsiyonların değerlendirildiği vurgulanırken, futbolcu ve ailesi ile yapılan görüşme sonrası oyuncunun kadroda yer almamasına karar verildiği belirtilmişti.