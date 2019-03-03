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Chelsea, Fulham deplasmanında galip

Chelsea, Fulham deplasmanında galip
Chelsea, Fulham deplasmanında galip

Chelsea, Premier Lig'in 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fulham'ı 2-1 mağlup etti.

Premier Lig'in 29. haftasında Fulham, Craven Cottage Stadyumu'nda Chelsea ile mücadele etti. Maçın 20. dakikasında Gonzalo Higuain'in attığı golle Chelsea 1-0 öne geçti. Fulham Ryan Babel'in asistinde Calum Chambers'in golü ile eşitliği sağladı. 31. dakikada Jorginho sahneye çıktı, takımını 2-1 öne geçirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamladı. İkinci yarıda da başka gol olmayınca Chelsea mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. 

Bu sonuçla birlikte bir maçı eksik olan Chelsea puanını 56'ya çıkarırken, Fulham ise 17 puanda kaldı.  

Oğuzhan Ort

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