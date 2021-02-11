Chiesi İlaç, Türkiye'de ve Avrupa'da 2021'de de ‘En İyi İşverenleri' arasında

Top Employer Enstitüsü, 2021 yılı için ‘En İyi İşverenlerini' resmen duyurdu. Enstitü'nün 2021 yılında yaptığı değerlendirme ile Chiesi Türkiye'nin, bir kez daha ‘En İyi İşveren' sertifikasına layık görüldüğü açıklandı.

Chiesi Türkiye Genel Müdürü Umut Meriç duygularını şu şekilde ifade etti: “Şirketimiz 86 yıllık köklü ve güvenilir bir kurum, 14 senedir Türkiye'de de faaliyet gösteriyoruz. Chiesi Türkiye'nin, 2021 yılında bir kez daha ‘Türkiye'nin En İyi İşvereni' olarak onaylandığını duyurmaktan gurur duyuyoruz. Henüz adaylık sürecinden başlayarak şirketimizde çalışan deneyiminin her aşamasında güven, şeffaflık, kapsayıcılık, çeşitlilik, sürdürülebilirlik, değer üretme ve hem içindeki bireylerin hem de şirket potansiyelinin gelişimini önceliklendiren yaklaşımımızın, merkezine insanı alan özgün kurum kültürümüzün ve her bir çalışanımızın bu kültürü canlı tutma çabalarının bizleri ‘Türkiye'nin En İyi İşvereni' seviyesine taşıdığına inanıyoruz”.

Verilen bilgiye göre, Global ve bağımsız araştırma şirketi Top Employers Enstitüsü, yıllardır dünyadaki global işverenlerin çalışanları için sunduğu İK süreç, politika ve uygulamalarının uluslararası standartlara uygunluğunu yüzlerce kriterle değerlendiriyor.

“Biz yine en iyi işvereniz çünkü en değerli varlığımız çalışma arkadaşlarımız”

Çalışanlarının profesyonel ve kişisel gelişimi için gerçekleştirdiği sürdürülebilir insan kaynakları politikalarıyla yenilikçi uygulamaları ve oluşturduğu şirket kültürüyle daha mutlu çalışanları hedefleyen Chiesi Türkiye'nin bu haklı başarısı için İnsan Kaynakları Direktörü Mari Bengi şunları söyledi: “Şirketlerin çalışanlarına sağladığı koşulların, çalışan mutluluğuna yönelik İK politika ve uygulamalarının denetlendiği Top Employers 2021 değerlendirmesi sonucunda Türkiye'nin en iyi işverenlerinden olduğumuzu bir kez daha tescillemiş olduk. Kendine özgü şirket kültürüyle, sürdürülebilirlik nosyonuyla ile içiçe geçmiş değerleriyle ayrışan, insana en yüksek düzeyde değer veren bir yapımız var. Herkesin çok ulaşılabilir olduğu, insana dokunan, tüm kademelerle açık iletişimin rahatlıkla yapıldığı bir kurumuz. Odağımızda insana değer veriyor olmamız, çalışanlarımızla kurduğumuz güvene ve şeffaflığa dayalı ilişkilerimiz, bizi 2021'de de Türkiye'nin de en iyi işverenlerinden biri yaptı. Tüm dünyayı sarsan pandemi nedeniyle yaşadığımız bu zorlu yıla rağmen Chiesi Türkiye olarak En İyi İşveren sertifikasını hep birlikte aldık, bu gurur hepimizin. Bundan sonraki günlerde de gerçekleştireceğimiz sürdürülebilir ve yenilikçi insan kaynakları uygulamalarımızla ve güvene dayalı çalışma ortamımızla değer üretmeyi ve çalışan mutluluğunu artırmayı sürdüreceğiz”.