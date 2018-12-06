CHP Buldan teşkilatı toplu şekilde istifa etti

Toplu istifa ile ilgili açıklamalarda bulunan istifa eden İlçe Başkanı Özkan Beşenk, istifa nedenini görüşlerinin alınmadan belediye başkan adayının gösterilmesi olduğunu ifade etti. Beşenk açıklamasında şunları söyledi:

“Belediye başkan adayının açıklanmasını yerel basından öğrenmiş bulunmaktayız. Atanan belediye başkan adayı konusunda yönetimde aynı fikirde olmasına rağmen gerek il yönetimi, gerekse Genel Merkez yetkilileri ilçe örgütünün fikri ve onayını almada atama yapılmasını siyaseten örgütü yok saymaktır. Sanki yönetim aksi bir yönde hareket ediyormuş ta oldubittiye getirmek gibi bir yol tutulması kabul edilemez. Zaten mevcut adayın kendi ekibiyle çalışmasının önünü açmak adına önceden istifa kararını değerlendirmiştik. Bu son durumdan sonra bu koltuklarda oturarak bu il yönetimi ve genel merkez temsilcileriyle sağlıklı bir çalışma yapılamayacağı da aşikardır. Bu anlamda bir yıldır sürdürmekte olduğumuz yönetim kurulu üyeliği görevimizden istifa ederek sade üye olarak partimiz adına çalışmaya karar verdik. Ayrıca yönetim kurulumuz, Kadın Kolları Başkanımız Fatoş Özen ve Gençlik Kolları Başkanımızı Haldun Kabacan'da görevlerinden istifalarının değerlendirilmesi yapılarak kabul etmiştir. İstifalarımızı genel merkeze fax ile sunduk.”

Açıklamanın ardından istifa eden başkan ve yönetim kurulu üyeleri birlikte fotoğraf çektirdi.