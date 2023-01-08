CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Ekrem başkanı kimseye kaptırmayız'



Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un 4 yıllık görev süresinde yaptığı çalışmaların tanıtıldığı “Esenyurt Buluşması”, Belediye Meydanı'nda kurulan çadırın içerisinde gerçekleşti. Programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve davetliler katıldı. Tanıtımda 4 yıllık görev süresinde yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan projeler anlatıldı.

Programda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Nasıl olur da biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını görevden alırız, bunun arayışı içindeler. Hiç kimse unutmasın Ekrem başkanı kimseye kaptırmayız. Onun hesap vereceği tek yer 16 milyon İstanbulludur. Başkanın bir sonraki seçimde daha çok oy alacağını biliyorlar. Ben o savcılara, hakimlere sesleniyorum: Hiçbirinizin adalet duygusuna sahip olmadığını biliyorum. Sanıyorlar ki gelecekler, istediklerini yapacaklar. Yargının sopa olarak kullanılmasını asla kabul etmiyoruz. Takdir millete ait. Başkanımız yurt dışından gelen pek çok yabancıya düşmanlık yapmadan, kin tutmadan hizmet veriyor. Biz belediye başkanımızın öncülüğünde Suriyeli kardeşlerimizi onların iradeleriyle Suriye'ye gönderecektik, engel oldular. Ne derseniz deyin en geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye davulla zurnayla göndereceğiz. Hiçbir engel tanımayacağız. Biz halkı düşünüyoruz, onlar ceplerini düşünüyor” dedi.

Şaban Tektaş



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